Средство для мытья детской посуды Ромашка 500мл Ушастый нянь
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 105773
Производитель: Ушастый Нянь
Гарантия: Нет
мало
мало
152₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- жидкий
- Объем, мл
- 500
- Для мытья в холодной воде
- да
- Концентрат
- нет
- Антибактериальное
- да
- Гипоаллергенное
- да
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.