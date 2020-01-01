Filtero Таблетки для ПММ "7в1" МЕГАБОКС 150 шт., Арт. 704
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Код товара: 79819
Производитель: Filtero
Гарантия: Нет
мало
мало
1 990₽
Доставка по
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Функции
- мытье посуды, смягчение воды и защита от накипи, отсутствие разводов и придание блеска, нейтрализация неприятных запахов
- Дополнительно
- одной таблетки достаточно для полного цикла мытья и ополаскивания посуды.
- Количество, шт
- 150
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