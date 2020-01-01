Filtero Таблетки для ПММ "7 в 1" 16 шт., Арт. 701
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Код товара: 79809
Производитель: Filtero
Гарантия: Нет
мало
мало
390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Функции
- мытье посуды, смягчение воды и защита от накипи, отсутствие разводов и придание блеска, нейтрализация неприятных запахов
- Дополнительно
- при каждом применении необходимо использовать одну таблетку.
- Количество, шт
- 16
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