Порошок для мытья посуды в посудомоечных машинах 1кг Finish
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Код товара: 109812
Производитель: FINISH
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
408₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Функции
- мытье посуды
- Дополнительно
- рекомендуется использовать вместе с солью для смягчения воды и ополаскивателем для дополнительного блеска.
- Количество, шт
- 1
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