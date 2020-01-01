Таблетки для посудомоечных машин CLASSIC Brileo14шт Paclan
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Код товара: 109673
Производитель: Paclan
Гарантия: Нет
мало
мало
172₽
50
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Характеристики
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- Функции
- мытье посуды, смягчение воды и защита от накипи, отсутствие разводов и придание блеска
- Дополнительно
- подходит для низких температур
- Количество, шт
- 14
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