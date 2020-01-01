Filtero СОЛЬ МЕГАБОКС для ПММ 3кг.+3 таблетки д/ПММ, Арт. 717
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 79732
Производитель: Filtero
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
350₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Действие
- смягчение воды
- Дополнительно
- без токсинов
- Описание
- крупнокристаллическая соль Filtero подходит для всех типов и марок посудомоечных машин
- Вес
- 3000 г
- Тип упаковки
- коробка
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.