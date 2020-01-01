Cоль для посудомоечных машин Filtero 1 кг + 3 таблетки
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Код товара: 79614
Производитель: Filtero
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
150₽
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Характеристики
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- Действие
- удаление накипи, смягчение воды
- Тип упаковки
- коробка
- Дополнительно
- без токсинов
- Описание
- крупнокристаллическая соль Filtero подходит для всех типов и марок посудомоечных машин. Улучшает результат мойки. Препятствует образованию солевых подтеков на посуде. Предотвращает появление накипи на внутренних деталях машины. В каждой упаковке 3 таблетки для посудомоечных машин в подарок!
- Вес
- 1000 г
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