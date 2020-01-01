3309 Topperr Соль для ПММ гранулированная 1,5 кг (Великобритания)
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Код товара: 66233
Производитель: Topperr
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
290₽
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Характеристики
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- Действие
- удаление накипи, смягчение воды
- Тип упаковки
- коробка
- Дополнительно
- товар сертифицирован
- Описание
- соль для посудомоечных машин Topperr 1,5 кг, гранулированная, 3309 поможет улучшить эффективность работы вашего устройства, а также значительно продлить срок его эксплуатации. Средство, смягчающее воду, обеспечивает защиту поверхностей и внутренних элементов от образования известковых и других минеральных отложений
- Вес
- 1500 г
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