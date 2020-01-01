Соль для посудомоечной машины 1000гр BioMio
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Код товара: 109666
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
мало
мало
218₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Действие
- смягчение воды
- Дополнительно
- состав: хлорид натрия
- Вес
- 1000 г
- Тип упаковки
- пакет
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