Соль для посудомоечной машины 1,5кг Finish
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Код товара: 105774
Производитель: FINISH
Гарантия: Нет
мало
мало
197₽
Доставка по
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Характеристики
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- Действие
- удаление накипи, смягчение воды
- Дополнительно
- улучшает работу вашей посудомоечной машины, усиливая действие моющего средства и удаляя белый налет и следы подтеков на вашей посуде.
- Вес
- 1500 г
- Тип упаковки
- коробка
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