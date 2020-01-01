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Ополаскиватель для посудомоечной машины Shine&Protect 800мл Finish

Ополаскиватель для посудомоечной машины Shine&Protect 800мл Finish

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Ополаскиватель для посудомоечной машины Shine&Protect 800мл Finish
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Код товара: 105994
Производитель: FINISH
Гарантия: Нет
Нет в наличии
Нет в наличии
Цена не указана

Способы оплаты

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    Оплата при получении заказа

Характеристики
Назначение
для посудомоечных машин
Объем, мл
800
Дополнительно
позволит избавиться от следов от капель и подтеков, которые остаются при мытье посуды в посудомоечной машине.
Способ применения
регулярно заливать в предназначенный для ополаскивателя отсек посудомоечной машины
Функции
смягчение воды и защита от накипи, отсутствие разводов и придание блеска
Состав
5% и более, но менее 15% неионогенные ПАВ, менее 5% поликарбоксилаты, консерванты
ПАВ
неионогенные 15 %
Не содержит
хлор, фосфаты, отдушки
Описание
ополаскиватель Finish - это защита от образования пленки и пятен (довольно частое явление, если использовать только порошок), с ним ваша посуда буквально сияет чистотой. Ополаскиватель Finish усиливает действие порошка и помогает начисто смыть пятна и жирную пленку, так что ваша посуда, бокалы и столовые приборы остаются идеально чистыми. Попробуйте использовать ополаскиватель вместе с порошком, и блестящий результат не заставит себя ждать!
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Нет в наличии
Нет в наличии
Цена не указана

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа