Зубная паста детская с 2х лет 50мл Лесной бальзам
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Код товара: 105439
Производитель: Лесной бальзам
Гарантия: Нет
мало
мало
61₽
72₽
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Характеристики
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- Тип
- зубная паста
- Для самостоятельной чистки
- да
- Вкус
- клубника
- Назначение
- для прорезывающихся зубов, для молочных зубов, для десен
- Рекомендованный возраст
- с 2-х лет
- Особенности
- снятие раздражения, укрепление эмали, антибактериальный эффект, защита от кариеса
- Не содержит
- фтор
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