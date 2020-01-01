Зубная паста детская Малина 60мл Дракоша
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Код товара: 105305
Производитель: Happy Moments
Гарантия: Нет
-30%
В наличии
В наличии
43₽
61₽
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Характеристики
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- Тип
- зубная паста
- Пол
- универсальный
- Для самостоятельной чистки
- да
- Вкус
- малина
- Назначение
- для десен
- Рекомендованный возраст
- от 1 до 8 лет
- Особенности
- со вкусом малины
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