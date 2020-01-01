Масло детское с пантенолом и миндалем 150мл Mein Kleines
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Код товара: 109791
Производитель: Mein Kleines
Гарантия: Нет
мало
мало
203₽
240₽
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Характеристики
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- Средство
- масло
- Эффект
- увлажнение, восстановление, смягчение
- Объем, мл
- 150
- Не содержит
- парабены
- Особенности
- для массажа
- Пол
- для мальчиков, для девочек
- Активный ингредиент
- D - пантенол
- Содержит
- минеральное масло, масло сладкого миндаля
- Способ применения
- небольшое количество масла нанесите легким массирующими движениями на чистую, сухую кожу ребенка после купания. Можно использовать при массаже
- Состав
- каприновый триглицерид, минеральное масло, масло сладкого миндаля, D - пантенол
- Дополнительная информация
- с рождения
- Вес, г
- 170
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