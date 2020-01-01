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Масло детское перед сном Лаванда 200мл Johnson's baby

Масло детское перед сном Лаванда 200мл Johnson's baby

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Масло детское перед сном Лаванда 200мл Johnson's baby
Масло детское перед сном Лаванда 200мл Johnson's baby
Масло детское перед сном Лаванда 200мл Johnson's baby
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 109254
Производитель: Johnson's baby
Гарантия: Нет
2
дня
2
часа
СКИДКИ
2023
Скидка
для мам и малыше
В наличии
В наличии
161₽
189₽
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Характеристики
Средство
масло
Эффект
увлажнение
Объем, мл
200
Не содержит
отдушки, сульфаты, парабены, красители
Особенности
гипоаллергенное, для массажа, для ухода перед сном
Пол
для мальчиков, для девочек
Тип кожи
для всех типов
Область применения
тело
Содержит
масло ши (карите)
Способ применения
налейте небольшое количество в ладонь, разотрите руки, чтобы согреть средство, затем аккуратными массирующими движениями нанесите на кожу. Малышам наносите масло только на сухую кожу.
Состав
paraffinum liquidum, isopropyl palmitate, parfum
Дополнительная информация
соответствует стандарту «Клинически проверенная мягкость», разработанному с учетом потребностей нежной кожи ребенка
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В наличии
В наличии
161₽
189₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    2 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа