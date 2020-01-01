Масло детское 200мл Johnson's baby
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 109253
Производитель: Johnson's baby
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
161₽
189₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Средство
- масло
- Эффект
- увлажнение
- Объем, мл
- 200
- Не содержит
- отдушки, сульфаты, парабены, красители
- Особенности
- гипоаллергенное, для массажа
- Пол
- для мальчиков, для девочек
- Тип кожи
- сухая, нормальная
- Область применения
- тело
- Содержит
- масло ши (карите)
- Способ применения
- детям наносить только на чистую сухую кожу, предварительно налив немного масла на ладонь и растерев руки, чтобы они согрелись; взрослым для увлажнения наносить на чистую влажную кожу после душа, затем промокнув полотенцем
- Состав
- paraffinum liquidum, isopropyl palmitate, parfum
- Дополнительная информация
- подходит для детей и взрослых.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
-15%
Масло детское перед сном Лаванда 200мл Johnson's baby
161₽
189₽
-37%
Тальк детский после купания 100 мл Natura Siberica
179₽
280₽
-30%
Крем детский для ежедневного ухода 75 мл Natura Siberica
159₽
227₽
-15%
Молочко для детей увлажняющее для ежедневного ухода, 250 мл Natura Siberica
153₽
180₽
Крем детский под подгузник (туба) 100мл Papa Care
180₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.