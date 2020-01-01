Масло для массажа 200мл МОЕ СОЛНЫШКО
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 108863
Производитель: МОЕ СОЛНЫШКО
Гарантия: Нет
-30%
мало
мало
125₽
179₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Средство
- масло
- Эффект
- очищение, увлажнение, восстановление
- Объем, мл
- 200
- Особенности
- гипоаллергенное, для массажа
- Пол
- для мальчиков, для девочек
- Тип кожи
- для всех типов
- Область применения
- тело
- Активный ингредиент
- витамин Е
- Содержит
- кедровое масло
- Способ применения
- для массажа и увлажнения нанести на чистую и сухую кожу, предварительно налив немного масла на ладонь, и согрев масло перед нанесением на кожу ребенка
- Состав
- paraffinum liquidum, helianthus annuus seed oil, cedar (cedrus sibirica) seed oil, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, hippophae rhamnoides fruit extract,tocopheryl acetate, incense cedar (pinus pumila regel) oil, bht (and) bha (and) propyl gallate (and) arachid oil (and) citric acid
- Вес, г
- 220
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.