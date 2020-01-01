Крем от комаров детский 50мл МОЕ СОЛНЫШКО
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Код товара: 108861
Производитель: МОЕ СОЛНЫШКО
Гарантия: Нет
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мало
110₽
135₽
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Характеристики
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- Средство
- крем
- Эффект
- отпугивание насекомых
- Объем, мл
- 50
- Особенности
- гипоаллергенное
- Пол
- для мальчиков, для девочек
- Тип кожи
- для всех типов
- Область применения
- тело
- От опрелостей
- нет
- Способ применения
- равномерно нанести крем на открытые участки лица и тела; время защитного действия до 2-х часов; при необходимости повторить нанесение
- Состав
- этилбутилцетил аминопропионат (IR 3535) -10%, пропиленгликоль, комплексный полимер - гелеобразователь и эмульгатор, консервант, Д-пантенол, отдушка, аллантоин, динатрий ЭДТА, кислота лимонная, вода
- Дополнительная информация
- безопасный для ребенка состав подходит для малышей от 1 года. Время защитного действия до 2-х часов
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