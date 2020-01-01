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Крем "Детский пантенол" 100мл МОЕ СОЛНЫШКО

Крем "Детский пантенол" 100мл МОЕ СОЛНЫШКО

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Крем "Детский пантенол" 100мл МОЕ СОЛНЫШКО
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Код товара: 108857
Производитель: МОЕ СОЛНЫШКО
Гарантия: Нет
выгодная цена!
для мам и малыше
-26%
мало
мало
99₽
134₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Средство
крем
Эффект
увлажнение, восстановление
Объем, мл
100
Не содержит
отдушки, парабены
Особенности
гипоаллергенное
Пол
для мальчиков, для девочек
Тип кожи
сухая
Область применения
универсальное средство
От опрелостей
да
Потребности кожи
чувствительная
Активный ингредиент
пантенол
Способ применения
по мере необходимости нанести тонким слоем на особо чувствительные, раздраженные, покрасневшие участки кожи ребенка, так же можно наносить на все тело малыша при сухости кожи
Состав
aqua, panthenol, paraffinum liquidum, isopropyl palmitate, cocos nucifera (coconut) oil, glycerin, beeswax, polyglyceryl-3 diisostearate, hydrogenated vegetable oil, sorbitan oleate, petrolatum, peg-7 hydrogenated castor oil, magnesium sulfate, propylene glycol (and) decylene glycol (and) aqua (and)
Дополнительная информация
разработан специально для ухода за сухой и чувствительной детской кожей. Содержит 5% d-пантенола, интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу малыша, предупреждает возникновение покраснений. Крем создает нежную защитную пленку, предотвращает потерю влаги и поддерживает защитные функции кожи
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В сравнение
В избранное
-26%
мало
мало
99₽
134₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа