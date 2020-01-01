Крем "Детский пантенол" 100мл МОЕ СОЛНЫШКО
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Код товара: 108857
Производитель: МОЕ СОЛНЫШКО
Гарантия: Нет
-26%
мало
мало
99₽
134₽
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Характеристики
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- Средство
- крем
- Эффект
- увлажнение, восстановление
- Объем, мл
- 100
- Не содержит
- отдушки, парабены
- Особенности
- гипоаллергенное
- Пол
- для мальчиков, для девочек
- Тип кожи
- сухая
- Область применения
- универсальное средство
- От опрелостей
- да
- Потребности кожи
- чувствительная
- Активный ингредиент
- пантенол
- Способ применения
- по мере необходимости нанести тонким слоем на особо чувствительные, раздраженные, покрасневшие участки кожи ребенка, так же можно наносить на все тело малыша при сухости кожи
- Состав
- aqua, panthenol, paraffinum liquidum, isopropyl palmitate, cocos nucifera (coconut) oil, glycerin, beeswax, polyglyceryl-3 diisostearate, hydrogenated vegetable oil, sorbitan oleate, petrolatum, peg-7 hydrogenated castor oil, magnesium sulfate, propylene glycol (and) decylene glycol (and) aqua (and)
- Дополнительная информация
- разработан специально для ухода за сухой и чувствительной детской кожей. Содержит 5% d-пантенола, интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу малыша, предупреждает возникновение покраснений. Крем создает нежную защитную пленку, предотвращает потерю влаги и поддерживает защитные функции кожи
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