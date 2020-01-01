Масло для ухода за кожей для малышей 0+ Moriki Doriki
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Код товара: 108756
Производитель: Moriki Doriki
Гарантия: Нет
мало
мало
321₽
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Характеристики
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- Средство
- масло
- Эффект
- увлажнение, питание, уход, защита
- Объем, мл
- 200
- Не содержит
- парабены
- Особенности
- гипоаллергенное
- Пол
- для мальчиков, для девочек
- Область применения
- тело
- Содержит
- экстракт календулы и фиалки трёхцветной
- Способ применения
- нанесите масло на кожу мягкими массажными движениями
- Состав
- Aqua, Helliantus Annus Seed Oil, Glycerin, Ethylhexyl, Stearate, Cetearyl Alcohol, Caprylyc/Capric Triglyceride, Butyrospermum, Parkii Butter, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate, Panthenol, Butylene Glycol, Viola Tricolor Extract, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Prunus Amygladus Dulcis Oil, Xanthan Gum, Glycine Soja Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Allantion, Tocopherol, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum
- Дополнительная информация
- подходит для ежедневного применения. Также подходит для взрослых.
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