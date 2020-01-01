Зеркальце детское руру Moriki Doriki
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Код товара: 108737
Производитель: Moriki Doriki
-30%
мало
мало
104₽
149₽
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Характеристики
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- Пол
- для девочек
- Дополнительная информация
- В Большой Синей Стране Океании живут лучшие друзья - морские существа Морики Дорики. Днями напролет они играют, учатся и познают мир! Познакомьтесь с одним из них ближе: Ruru (Руру) - художник и путешественник, он во всем видит только хорошее и очень любит приключения! Зеркальце можно прикрепить на
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