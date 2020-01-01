Присыпка детская 200гр Johnson's baby
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Код товара: 108340
Производитель: Johnson's baby
Гарантия: Нет
-30%
мало
мало
217₽
309₽
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Характеристики
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- Средство
- присыпка
- Эффект
- снятие раздражения
- Не содержит
- сульфаты, парабены, красители
- Особенности
- гипоаллергенное
- Пол
- для мальчиков, для девочек
- Тип кожи
- для всех типов
- Область применения
- тело
- От опрелостей
- да
- Способ применения
- встряхните детскую присыпку «перед сном», насыпьте на свою ладонь на удаленном расстоянии от лица и нанесите на кожу малыша; идеально подходит для использования после теплой ванны и при смене подгузника
- Состав
- Talc, Parfum
- Дополнительная информация
- классический аромат
- Вес, г
- 240
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