Пенка для купания малышей 400мл Yashinomi Baby
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Код товара: 109219
Производитель: Yashinomi Baby
Гарантия: Нет
мало
мало
181₽
213₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
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2 дня
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Характеристики
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- Средство
- пена для тела и волос
- Объем, мл
- 400
- Тип кожи
- для всех типов
- Пол
- для девочек, для мальчиков
- Эффект
- очищение
- Минимальный возраст
- с рождения
- Масла и экстракты
- экстракт алоэ вера, экстракт ромашки, экстракт череды
- Не содержит
- сульфаты, парабены
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