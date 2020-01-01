Мусс-пена для детских забав, купания в ванной и мытья рук "без слез" spike Moriki Doriki
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Код товара: 108766
Производитель: Moriki Doriki
Гарантия: Нет
мало
мало
305₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Средство
- пена для ванны
- Тип кожи
- для всех типов
- Пол
- для девочек, для мальчиков
- Минимальный возраст
- 3 года
- Особенности
- гипоаллергенное
- Не содержит
- парабены
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