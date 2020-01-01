Мусс-пена для детских забав, купания в ванной и мытья рук "без слез" neki Moriki Doriki
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Код товара: 108759
Производитель: Moriki Doriki
Гарантия: Нет
-30%
мало
мало
194₽
276₽
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Характеристики
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- Средство
- пена для тела и волос
- Объем, мл
- 150
- Тип кожи
- для всех типов
- Пол
- для девочек, для мальчиков
- Минимальный возраст
- 3 года
- Особенности
- не щиплет глаза, гипоаллергенное
- Потребности кожи
- чувствительная
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Не содержит
- парабены
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