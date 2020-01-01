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Средства для купания
Мусс-пена для детских забав, купания в ванной и мытья рук "без слез" mimzu Moriki Doriki

Мусс-пена для детских забав, купания в ванной и мытья рук "без слез" mimzu Moriki Doriki

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Мусс-пена для детских забав, купания в ванной и мытья рук "без слез" mimzu Moriki Doriki
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Код товара: 108758
Производитель: Moriki Doriki
Гарантия: Нет
для мам и малыше
мало
мало
304₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Средство
пена для тела и волос
Объем, мл
150
Тип кожи
для всех типов
Пол
для девочек, для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Особенности
не щиплет глаза, гипоаллергенное
Потребности кожи
чувствительная
Количество в упаковке
1 шт.
Не содержит
парабены
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В сравнение
В избранное
мало
мало
304₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа