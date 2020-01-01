Гель для душа детский grinbo Moriki Doriki
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Код товара: 108692
Производитель: Moriki Doriki
Гарантия: Нет
мало
мало
167₽
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Характеристики
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- Средство
- гель для тела
- Объем, мл
- 250
- Тип кожи
- для всех типов
- Пол
- для девочек, для мальчиков
- Эффект
- очищение, увлажнение
- Минимальный возраст
- 3 года
- Масла и экстракты
- экстракт липы
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Не содержит
- парабены
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