Бальзам-ополаскиватель для волос детский "без слез" lana Moriki Doriki
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Код товара: 108629
Производитель: Moriki Doriki
Гарантия: Нет
мало
мало
246₽
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Характеристики
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- Средство
- бальзам ополаскиватель
- Объем, мл
- 200
- Тип кожи
- для всех типов
- Пол
- для девочек
- Эффект
- питание, увлажнение
- Минимальный возраст
- 3 года
- Активный ингредиент
- экстракт ромашки и пшеничный протеин
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