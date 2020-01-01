Подгузники Active Baby-Dry 3 (6-10 кг) 22 шт Pampers
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Код товара: 110910
Производитель: Pampers
Гарантия: Нет
мало
мало
725₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Пол
- для мальчика, для девочки
- Размер
- 3
- Количество в упаковке, шт
- 22
- Вес ребенка
- 6-10 кг
- Особенности
- боковые внутренние бортики, эластичный пояс, эластичные резинки вокруг ножек
- Материалы
- целлюлоза, cуперабсорбент (поглотитель влаги), полипропилен, полиэстер
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