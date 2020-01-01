Пеленки гигиенические для детей baby Happy 90х60 5 шт Bella
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Код товара: 109841
Производитель: Bella
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
230₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Пол
- для мальчика, для девочки
- Количество в упаковке, шт
- 5
- Материалы
- нетканное полотно
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