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Подгузники
Трусики-подгузники M (6-10 кг) 58 шт Merries

Трусики-подгузники M (6-10 кг) 58 шт Merries

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Трусики-подгузники M (6-10 кг) 58 шт Merries
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Код товара: 105270
Производитель: merries
Гарантия: Нет
для мам и малыше
мало
мало
1 759₽
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Характеристики
Пол
для мальчика, для девочки
Размер
M
Количество в упаковке, шт
58
Вес ребенка
6-10 кг
Особенности
эластичный пояс
Материалы
нетканный полиолефин, полиолефин-нетканный полиэстер, распушенная целлюлоза, бумага, полимер-суперабсорбент, полиолефиновая пленка, полиуретан, термоклей
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мало
мало
1 759₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа