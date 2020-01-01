Трусики-подгузники L (9-14 кг) 44 шт Merries
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Код товара: 105269
Производитель: merries
Гарантия: Нет
мало
мало
1 848₽
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Характеристики
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- Пол
- для мальчика, для девочки
- Размер
- L
- Количество в упаковке, шт
- 44
- Вес ребенка
- 9-14 кг
- Особенности
- эластичный пояс
- Материалы
- нетканый полиолефин, полиолефин-нетканый полиэстер, распушенная целлюлоза, бумага, полимер-суперабсорбент, полиолефиновая пленка, полиуретан, термоклей
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