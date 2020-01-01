Стиральный порошок для белого BIO-WHITE 1,5кг BioMio
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Код товара: 108179
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
637₽
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Характеристики
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- Тип
- стиральный порошок
- Назначение
- для синтетических тканей, для белых и светлых тканей, для хлопковых тканей
- Вес, кг
- 1.5
- Состав
- с отбеливателем, с энзимами
- Гипоаллергенный
- да
- Без фосфатов
- да
- Дополнительная информация
- биоразлагаемый
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