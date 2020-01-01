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Средства для стирки
Стиральные порошки
Стиральный порошок BIO-COLOR 1,5кг BioMio

Стиральный порошок BIO-COLOR 1,5кг BioMio

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Стиральный порошок BIO-COLOR 1,5кг BioMio
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Код товара: 108177
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
572₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
порошок
Назначение
для черных и темных тканей, для синтетических тканей, для хлопковых тканей, для цветных тканей
Вес, кг
1.5
Состав
с энзимами
Гипоаллергенный
да
Без фосфатов
да
ПАВ
5% АПАВ
Дополнительная информация
экомаркировка Листок жизни
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
572₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа