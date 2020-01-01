Стиральный порошок Альпийская свежесть 4кг Dosia
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Код товара: 106770
Производитель: Dosia
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
554₽
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Характеристики
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- Тип
- стиральный порошок
- Назначение
- для машинной стирки, для ручной стирки, для синтетических тканей, для белых и светлых тканей, для хлопковых тканей, для цветных тканей
- Вес, кг
- 4
- Состав
- с отбеливателем
- Без фосфатов
- да
- ПАВ
- 5% АПАВ, 5% НПАВ
- Дополнительная информация
- не содержит хлорных отбеливателей
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