Стиральный порошок Детский Color 2.4кг TIDE
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Код товара: 106692
Производитель: Tide
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
345₽
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Характеристики
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- Тип
- стиральный порошок
- Назначение
- для машинной стирки, для ручной стирки, для детского белья, для синтетических тканей, для белых и светлых тканей, для хлопковых тканей
- Вес, кг
- 2.4
- Состав
- с отбеливателем, с энзимами
- Гипоаллергенный
- да
- Без фосфатов
- да
- ПАВ
- 15% АПАВ, 5% НПАВ
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