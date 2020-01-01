Стиральный порошок Color 3кг TIDE
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 106639
Производитель: Tide
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
453₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Назначение
- для машинной стирки, для ручной стирки, для синтетических тканей, для хлопковых тканей, для цветных тканей
- Вес, кг
- 3
- Без фосфатов
- да
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Стиральный порошок BIO-COLOR 1,5кг BioMio
520₽
Стиральный порошок для детского белья универсальный 2,4кг Ушастый Нянь
506₽
Стиральный порошок Горный родник 3кг Ariel
483₽
Стиральный порошок детский Автомат, 3кг OPTIM
450₽
Стиральный порошок Color аквапудра с ароматом Lenor 3кг ARIEL
484₽
Стиральный порошок отбеливающий Premium 2.4кг Antabax
535₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.