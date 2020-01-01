Стиральный порошок Колор 1,2кг Dosia
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Код товара: 106622
Производитель: Dosia
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
150₽
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Характеристики
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- Тип
- стиральный порошок
- Назначение
- для машинной стирки, для ручной стирки, для цветных тканей
- Вес, кг
- 1.2
- Без фосфатов
- да
- Дополнительная информация
- при повышенной чувствительности и повреждениях кожи следует избегать длительного контакта с моющим раствором.
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