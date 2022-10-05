Стиральный порошок Горный родник 6кг Ariel
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Код товара: 106607
Производитель: Ariel
Гарантия: Нет
мало
мало
1 200₽
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Характеристики
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- Тип
- порошок
- Назначение
- для машинной стирки, для ручной стирки, для синтетических тканей, для белых и светлых тканей, для хлопковых тканей
- Вес, кг
- 6
- Состав
- с отбеливателем, с энзимами
- Без фосфатов
- да
- ПАВ
- 15% АПАВ, 5% НПАВ
Отзывы 1
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Э
Э
Эльмира
5 октября 2022
Э
Эльмира
5 октября 2022
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