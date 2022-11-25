Стиральный порошок для белого и светлого Свежесть от Vernel 3кг Persil
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Код товара: 106336
Производитель: Persil
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
596₽
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Характеристики
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- Тип
- стиральный порошок
- Назначение
- для машинной стирки, для ручной стирки, для синтетических тканей, для белых и светлых тканей, для хлопковых тканей
- Вес, кг
- 3
- Состав
- с отбеливателем, с кондиционером, с энзимами, с пятновыводителем
- Без фосфатов
- да
- ПАВ
- 15% АПАВ, 5% НПАВ
Отзывы 1
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С
С
Саламет
25 ноября 2022
Достоинства
Приятный запах, и белье после него мягкое
Недостатки
нет
С
Саламет
25 ноября 2022
Достоинства
Приятный запах, и белье после него мягкое
Недостатки
нет
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