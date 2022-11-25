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Средства для стирки
Стиральные порошки
Стиральный порошок для белого и светлого Свежесть от Vernel 3кг Persil

Стиральный порошок для белого и светлого Свежесть от Vernel 3кг Persil

1 отзыв
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Стиральный порошок для белого и светлого Свежесть от Vernel 3кг Persil
Стиральный порошок для белого и светлого Свежесть от Vernel 3кг Persil
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Код товара: 106336
Производитель: Persil
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
596₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
стиральный порошок
Назначение
для машинной стирки, для ручной стирки, для синтетических тканей, для белых и светлых тканей, для хлопковых тканей
Вес, кг
3
Состав
с отбеливателем, с кондиционером, с энзимами, с пятновыводителем
Без фосфатов
да
ПАВ
15% АПАВ, 5% НПАВ
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

С
С
Саламет
25 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Приятный запах, и белье после него мягкое
Недостатки
нет
Ответить
0 0
С
Саламет
25 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Приятный запах, и белье после него мягкое
Недостатки
нет
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
596₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа