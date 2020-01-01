Стиральный порошок для детского белья универсальный 4,5кг Ушастый нянь
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Код товара: 105052
Производитель: Ушастый Нянь
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
896₽
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Характеристики
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- Тип
- стиральный порошок
- Назначение
- для машинной стирки, для ручной стирки, для детского белья, для синтетических тканей, для белых и светлых тканей, для хлопковых тканей
- Вес, кг
- 4.5
- Состав
- с отбеливателем, с энзимами
- Гипоаллергенный
- да
- ПАВ
- 15% АПАВ, 5% НПАВ
- Дополнительная информация
- содержащиеся в составе стирального средства агенты для смягчения воды и антикоррозийной защиты помогут избежать преждевременного выхода из строя стиральной машины.
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