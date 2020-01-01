Крахмал для всех видов ткани 1л Cotico
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Код товара: 109960
Производитель: Cotico
Гарантия: Нет
мало
мало
334₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Форма выпуска
- жидкость
- Объем, мл
- 1000
- Универсального назначения
- да
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