Пятновыводитель для цветного белья 500г Vanish Golg
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Код товара: 105850
Производитель: Vanish
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
311₽
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Характеристики
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- Средство
- пятновыводитель
- Форма выпуска
- порошок
- Концентрат
- да
- Кислородный
- да
- Универсального назначения
- да
- Для стойких загрязнений
- да
- Подходит для
- хлопковых тканей, синтетических тканей, цветных тканей, белых и светлых тканей, черных и темных тканей
- Без хлора
- да
- ПАВ
- 5% АПАВ, 5% НПАВ
- Способ применения
- предварительная обработка: 1. Смешайте ¼ ложки средства с ¾ ложки воды.2. Нанесите смесь на пятно.3. Потрите пятно дном ложки.4. После предварительной обработки стирайте как обычно или тщательно прополощите.5. Тщательно промойте и высушите ложку перед тем, как положить ее в банку. Замачивание1. Добавьте одну ложку на 4 л воды.2. Для белых вещей - замачивайте не более 6 часов.3. После замачивания стирайте как обычно или тщательно прополощите.4. Для лучшего результата перед полосканием потрите.<br/> Стирка:1. Добавьте к вашему стиральному порошку (10 л воды): для въевшихся и засохших пятен - 1 ложку, для повседневных пятен - половину ложки. 2. Добавляйте Vanish при каждой стирке
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