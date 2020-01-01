Отбеливатель для детского белья 500г. Ушастый нянь
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Код товара: 105006
Производитель: Ушастый Нянь
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
150₽
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Характеристики
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- Средство
- отбеливатель
- Форма выпуска
- порошок
- Кислородный
- да
- Гипоаллергенность
- да
- Без фосфатов
- нет
- Для стойких загрязнений
- да
- Подходит для
- детских вещей, белых и светлых тканей
- Без хлора
- да
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