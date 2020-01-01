Кондиционер для белья концентрированный Эвкалипт BIO-SOFT 1000мл BioMio
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Код товара: 108468
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
мало
мало
285₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Форма выпуска
- жидкость
- Объем, мл
- 1000
- Назначение
- для нижнего белья, для хлопковых тканей, для цветных тканей, для шерсти и шелка, для детского белья, для черных и темных тканей, для синтетических тканей, для белых и светлых тканей
- Эффект
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- Отдушка
- есть
- Особенности
- биоразлагаемое, подходит для чувствительной кожи, концентрат, гипоаллергенное
- Не содержит
- искусственные красители, сульфаты, фосфаты
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