Кондиционер для белья детский 910мл. Vernel
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Код товара: 105036
Производитель: Vernel
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
218₽
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Характеристики
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- Форма выпуска
- жидкость
- Объем, мл
- 910
- Назначение
- для нижнего белья, для хлопковых тканей, для цветных тканей, для шерсти и шелка, для детского белья, для черных и темных тканей, для синтетических тканей, для белых и светлых тканей
- Эффект
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- Отдушка
- есть
- Особенности
- подходит для чувствительной кожи, концентрат, гипоаллергенное
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