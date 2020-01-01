Гель и пятновыводитель для стирки белья Без запаха 1500мл BioMio
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 110076
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
637₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Средство
- гель
- Объем, мл
- 1500
- Назначение
- для белых и светлых тканей, для цветных тканей
- Тип стирки
- машинная, ручная
- Отдушка
- нет
- Особенности
- гипоаллергенное, биоразлагаемое
- Состав
- 5-15% неионогенные пав; <5% анионные пав*, глицерин*, мыло*, амфотерные пав*, комплексообразователи, энзимы*, консервант (феноксиэтанол), лимонная кислота*, натуральная отдушка*, экстракт хлопка
- Не содержит
- фосфаты, хлор
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.