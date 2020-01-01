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Средства для стирки
Гели и жидкости
Гель-концентрат для стирки белых тканей 1940мл Chirton

Гель-концентрат для стирки белых тканей 1940мл Chirton

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Гель-концентрат для стирки белых тканей 1940мл Chirton
Гель-концентрат для стирки белых тканей 1940мл Chirton
Гель-концентрат для стирки белых тканей 1940мл Chirton
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 109702
Производитель: Chirton
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
287₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Средство
гель
Объем, мл
1940
Назначение
для белых и светлых тканей, для хлопковых тканей, для синтетических тканей
Тип стирки
машинная, ручная
Особенности
для активаторной стиральной машины, концентрат
Эффект
устранение неприятных запахов
Содержит
энзимы
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
287₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа