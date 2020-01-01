Гель для стирки деликатных тканей BIO-SENSITIVE 1500мл BioMio
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Код товара: 109698
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
572₽
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Характеристики
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- Средство
- гель
- Объем, мл
- 1500
- Назначение
- для шерсти и шелка, для цветных тканей
- Тип стирки
- машинная, ручная
- Отдушка
- нет
- Особенности
- гипоаллергенное, биоразлагаемое, концентрат
- Состав
- <5% анионные ПАВ, мыло, неионогенные ПАВ, амфотерные ПАВ, глицерин, комплексообразователи, консервант (феноксиэтанол), лимонная кислота, экстракт хлопка.
- Не содержит
- фосфаты
- Способ применения
- соблюдайте режим стирки, указанный на ярлыке одежды, дозировку и температуру. Не наносите непосредственно на белье во избежание изменения цвета ткани. При первой стирке цветного белья протестируйте средство на незаметном участке одежды. Для придания особой мягкости и облегчения глажки используйте Экологичный кондиционер для белья BIO-SOFT. Рекомендуется стирать при низких температурах, полной загрузке машины и не использовать больше средства, чем рекомендовано. В этом случае расход энергии, воды и ее загрязнение являются минимальными. соответствующее количество средства добавьте в выдвижной отсек стиральной машины или полностью растворите в воде при ручной стирке
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