Гель-концентрат для стирки Чёрных тканей 1540мл Chirton
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Код товара: 109656
Производитель: Chirton
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
192₽
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Характеристики
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- Средство
- гель
- Объем, мл
- 1540
- Назначение
- для черных и темных тканей
- Тип стирки
- машинная, ручная
- Отдушка
- есть
- Особенности
- концентрат
- Эффект
- устранение неприятных запахов
- Состав
- 30 % и более - вода очищенная; 5 % и более, но менее 15 % - АПАВ; менее 5 % - НПАВ, хлорид натрия, трилон Б, лимонная кислота, силикон, парфюмерная композиция, триэтаноламин, энзимы, консервант, красители Е133, Е151.
- Аромат
- цветочный
- Дополнительная информация
- отлично сохраняет фактуру тканей и насыщенность чёрного цвета даже после частых стирок.
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